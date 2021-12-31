«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Диггинс вышла в лидеры, Непряева — 3-я, Сорина — 5-я

Американская лыжница Джессика Диггинс вышла в лидеры женского зачёта «Тур де Ски» после победы в коньковом масс-старте на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). Россиянка Наталья Непряева осталась третьей, но существенно сократила отставание от лидера. Бронзовый призёр масс-старта Татьяна Сорина поднялась на пятое место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) – 51.44.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.13.

3. Наталья Непряева (Россия) +0.14.

4. Эбба Андерссон (Швеция) +0.21.

5. Татьяна Сорина (Россия) +0.43.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +0.44.

7. Фрида Карлссон (Швеция) +0.45

7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0.45.

9. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +0.47.

10. Тереза Штадлобер (Австрия) +0.51…

32. Лилия Васильева (Россия) +2.54…

39. Екатерина Смирнова (Россия) +3.09…

49. Анастасия Рыгалина (Россия) +3.52.

50. Христина Мацокина (Россия) +3.59…

53. Яна Кирпиченко (Россия) +4.10…