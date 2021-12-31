Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Карлссон вышла в лидеры, Непряева — седьмая

После конькового масс-старта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) Фрида Карлссон опередила в общем зачёте Кубка мира соотечественницу Майю Дальквист.

Россиянка Наталья Непряева осталась на седьмой позиции, но сократила отставание от соперниц. Татьяна Сорина поднялась на 13-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.

2. Майя Дальквист (Швеция) – 464.

3. Джессика Диггинс (США) — 444.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

5. Рози Бреннен (США) – 328.

6. Анамария Лампич (Словения) — 306.

7. Наталья Непряева (Россия) – 303.

8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 258.

9. Эбба Андерссон (Швеция) – 242.

10. Надине Фендрих (Швейцария) — 238…

13. Татьяна Сорина (Россия) — 202…

19. Юлия Ступак (Россия) – 163.

40. Вероника Степанова (Россия) — 65…

56. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.

57. Лилия Васильева (Россия) – 35…

62. Христина Мацокина (Россия) — 19.

63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…

69. Мария Истомина (Россия) — 15.

70. Яна Кирпиченко (Россия) — 15…

92. Анна Грухвина (Россия) — 4.