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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Карлссон вышла в лидеры, Непряева — седьмая
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После конькового масс-старта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) Фрида Карлссон опередила в общем зачёте Кубка мира соотечественницу Майю Дальквист.

Россиянка Наталья Непряева осталась на седьмой позиции, но сократила отставание от соперниц. Татьяна Сорина поднялась на 13-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.
2. Майя Дальквист (Швеция) – 464.
3. Джессика Диггинс (США) — 444.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
5. Рози Бреннен (США) – 328.
6. Анамария Лампич (Словения) — 306.
7. Наталья Непряева (Россия) – 303.
8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 258.
9. Эбба Андерссон (Швеция) – 242.
10. Надине Фендрих (Швейцария) — 238…
13. Татьяна Сорина (Россия) — 202…
19. Юлия Ступак (Россия) – 163.
40. Вероника Степанова (Россия) — 65…
56. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.
57. Лилия Васильева (Россия) – 35…
62. Христина Мацокина (Россия) — 19.
63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…
69. Мария Истомина (Россия) — 15.
70. Яна Кирпиченко (Россия) — 15…
92. Анна Грухвина (Россия) — 4.

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