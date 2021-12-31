Кубок мира, зачёт дистанционных гонок: Татьяна Сорина вошла в топ-10

После конькового масс-старта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) Фрида Карлссон упрочила лидерство в дистанционном зачёте Кубка мира.
Россиянка Наталья Непряева занимает восьмую позицию. Татьяна Сорина поднялась на девятое место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 443.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
3. Эбба Андерссон (США) — 242.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 232.
5. Джессика Диггинс (США) – 207.
6. Рози Бреннен (США) – 207.
7. Катарина Хенниг (Германия) – 199.
8. Наталья Непряева (Россия) – 195.
9. Татьяна Сорина (Россия) — 182.
10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 173.
16. Юлия Ступак (Россия) – 95…
22. Вероника Степанова (Россия) — 65…
32. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.
33. Лилия Васильева (Россия) – 35…
41. Мария Истомина (Россия) – 15.
42. Яна Кирпиченко (Россия) — 15…
52. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.
- 31 декабря 2021
-
21:56
-
21:38
-
21:25
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:40
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
18:58
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:29
-
18:19
-
18:13
-
18:10
-
17:48
-
17:41
-
17:36
-
17:29
-
17:22
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:28
-
16:26