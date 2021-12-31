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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, зачёт дистанционных гонок

Кубок мира, зачёт дистанционных гонок: Татьяна Сорина вошла в топ-10
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После конькового масс-старта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) Фрида Карлссон упрочила лидерство в дистанционном зачёте Кубка мира.

Россиянка Наталья Непряева занимает восьмую позицию. Татьяна Сорина поднялась на девятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 443.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
3. Эбба Андерссон (США) — 242.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 232.
5. Джессика Диггинс (США) – 207.
6. Рози Бреннен (США) – 207.
7. Катарина Хенниг (Германия) – 199.
8. Наталья Непряева (Россия) – 195.
9. Татьяна Сорина (Россия) — 182.
10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 173.
16. Юлия Ступак (Россия) – 95…
22. Вероника Степанова (Россия) — 65…
32. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.
33. Лилия Васильева (Россия) – 35…
41. Мария Истомина (Россия) – 15.
42. Яна Кирпиченко (Россия) — 15…
52. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.

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