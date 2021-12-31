Кубок мира, зачёт дистанционных гонок: Татьяна Сорина вошла в топ-10

После конькового масс-старта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) Фрида Карлссон упрочила лидерство в дистанционном зачёте Кубка мира.

Россиянка Наталья Непряева занимает восьмую позицию. Татьяна Сорина поднялась на девятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 443.

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

3. Эбба Андерссон (США) — 242.

4. Хейди Венг (Норвегия) — 232.

5. Джессика Диггинс (США) – 207.

6. Рози Бреннен (США) – 207.

7. Катарина Хенниг (Германия) – 199.

8. Наталья Непряева (Россия) – 195.

9. Татьяна Сорина (Россия) — 182.

10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 173.

16. Юлия Ступак (Россия) – 95…

22. Вероника Степанова (Россия) — 65…

32. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.

33. Лилия Васильева (Россия) – 35…

41. Мария Истомина (Россия) – 15.

42. Яна Кирпиченко (Россия) — 15…

52. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.