Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — четвёртая

Гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в Оберстдорфе (Германия) не изменила положения в женском зачёте Кубка наций. Лидирует сборная Швеции, набравшая 2036 очков. На второй позиции располагаются норвежские лыжницы (1563). Третьими идут американские лыжницы (1196).

Сборная России занимает четвёртое место, имея в активе 933 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 2036.

2. Норвегия — 1563.

3. США — 1196.

4. Россия — 933.

5. Финляндия — 846.

6. Германия — 687.

7. Словения — 510.

8. Швейцария — 395.

9. Италия — 277.

10. Франция — 220.

«Тур де Ски» продолжится 1 января 2022 года спринтерскими гонками классическим стилем. Затем лыжники переедут в Италию, где пройдут два масс-старта – классическим и свободным стилем.