Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — четвёртая
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Гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в Оберстдорфе (Германия) не изменила положения в женском зачёте Кубка наций. Лидирует сборная Швеции, набравшая 2036 очков. На второй позиции располагаются норвежские лыжницы (1563). Третьими идут американские лыжницы (1196).
Сборная России занимает четвёртое место, имея в активе 933 очка.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 2036.
2. Норвегия — 1563.
3. США — 1196.
4. Россия — 933.
5. Финляндия — 846.
6. Германия — 687.
7. Словения — 510.
8. Швейцария — 395.
9. Италия — 277.
10. Франция — 220.
«Тур де Ски» продолжится 1 января 2022 года спринтерскими гонками классическим стилем. Затем лыжники переедут в Италию, где пройдут два масс-старта – классическим и свободным стилем.
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