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«Тур де Ски» — 2021/2022, общий зачёт, мужчины

«Тур де Ски», общий зачёт: Александр Большунов поднялся на третье место
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сохранил лидерство в общем зачёте «Тур де Ски» после победы в масс-старте на этапе в Оберстдорфе. Россиянин Александр Большунов поднялся на третье место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:09.28,0.
2. Пол Голберг (Норвегия) +45,0.
3. Александр Большунов (Россия) +47,0.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) +1.19,0.
5. Иван Якимушкин (Россия) +1.40,0
6. Эрик Вальнес (Норвегия) +1.53,0.
7. Франческо де Фабиани (Италия) +1.54,0.
8. Денис Спицов (Россия) +2.10,0.
9. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — +2.30,0.
10. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — +2.37,0...
14. Александр Терентьев (Россия) +2.48,0.
15. Алексей Червоткин (Россия) +2.58,0...
19. Илья Семиков (Россия) +3.00,0...
22. Артём Мальцев (Россия) +3.13,0...
24. Андрей Мельниченко (Россия) +3.17,0...
38. Глеб Ретивых (Россия) +4.08,0.

Завтра, 1 января, в Оберстдорфе пройдут спринтерские гонки. Многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме 4 января.

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