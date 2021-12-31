«Тур де Ски», общий зачёт: Александр Большунов поднялся на третье место

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сохранил лидерство в общем зачёте «Тур де Ски» после победы в масс-старте на этапе в Оберстдорфе. Россиянин Александр Большунов поднялся на третье место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:09.28,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) +45,0.

3. Александр Большунов (Россия) +47,0.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) +1.19,0.

5. Иван Якимушкин (Россия) +1.40,0

6. Эрик Вальнес (Норвегия) +1.53,0.

7. Франческо де Фабиани (Италия) +1.54,0.

8. Денис Спицов (Россия) +2.10,0.

9. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — +2.30,0.

10. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — +2.37,0...

14. Александр Терентьев (Россия) +2.48,0.

15. Алексей Червоткин (Россия) +2.58,0...

19. Илья Семиков (Россия) +3.00,0...

22. Артём Мальцев (Россия) +3.13,0...

24. Андрей Мельниченко (Россия) +3.17,0...

38. Глеб Ретивых (Россия) +4.08,0.

Завтра, 1 января, в Оберстдорфе пройдут спринтерские гонки. Многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме 4 января.