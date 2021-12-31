Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Александр Большунов поднялся на вторую строчку

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира, одержав победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Россиянин Александр Большунов поднялся на второе место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 631.

2. Александр Большунов (Россия) – 388.

3. Ришар Жуве (Франция) – 343.

4. Сергей Устюгов (Россия) — 315.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 311.

6. Александр Терентьев (Россия) – 276.

7. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 264.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 255.

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.

10. Пол Голберг (Норвегия) — 231...

12. Иван Якимушкин (Россия) — 215.

13. Алексей Червоткин (Россия) — 214...

17. Артём Мальцев (Россия) — 166...

19. Глеб Ретивых (Россия) — 145...

24. Илья Семиков (Россия) — 122...

28. Денис Спицов (Россия) — 112...

58. Андрей Мельниченко (Россия) — 36.

61. Андрей Ларьков (Россия) — 31...

114. Александр Бессмертных (Россия) — 2...

116. Денис Филимонов (Россия) — 1...

119. Фёдор Назаров (Россия) — 1.