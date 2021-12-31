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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Александр Большунов поднялся на вторую строчку
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира, одержав победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Россиянин Александр Большунов поднялся на второе место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 631.
2. Александр Большунов (Россия) – 388.
3. Ришар Жуве (Франция) – 343.
4. Сергей Устюгов (Россия) — 315.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 311.
6. Александр Терентьев (Россия) – 276.
7. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 264.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 255.
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.
10. Пол Голберг (Норвегия) — 231...
12. Иван Якимушкин (Россия) — 215.
13. Алексей Червоткин (Россия) — 214...
17. Артём Мальцев (Россия) — 166...
19. Глеб Ретивых (Россия) — 145...
24. Илья Семиков (Россия) — 122...
28. Денис Спицов (Россия) — 112...
58. Андрей Мельниченко (Россия) — 36.
61. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
114. Александр Бессмертных (Россия) — 2...
116. Денис Филимонов (Россия) — 1...
119. Фёдор Назаров (Россия) — 1.

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