Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Большунов — лидер, Клебо — второй

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший серебро в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе, сохранил лидерство в зачёте дистанционных гонок в Кубке мира. Победитель гонки норвежец Йоханнес Клебо поднялся с пятой на вторую строчку.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) — 304.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 246.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.
4. Алексей Червоткин (Россия) – 214.
5. Сергей Устюгов (Россия) — 212.
6. Иван Якимушкин (Россия) — 202.
7. Ийво Нисканен (Финляндия) – 166.
8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.
9. Артём Мальцев (Россия) — 159.
10. Пол Голберг (Норвегия) — 136...
13. Илья Семиков (Россия) — 122.
18. Денис Спицов (Россия) — 112…
36. Андрей Мельниченко (Россия) — 36...
38. Александр Терентьев (Россия) — 32…
41. Андрей Ларьков (Россия) — 31…
77. Александр Бессмертных (Россия) — 2.
- 31 декабря 2021
-
17:22
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:28
-
16:26
-
16:14
-
16:07
-
15:57
-
15:55
-
15:54
-
15:52
-
15:47
-
15:47
-
15:41
-
15:36
-
15:28
-
15:20
-
14:56
-
14:56
-
13:43
-
13:37
-
13:36
-
12:41
-
12:36
-
12:30
-
12:17
-
12:14
-
12:02
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:12
-
09:00