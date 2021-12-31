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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт дистанционных гонок

Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Большунов — лидер, Клебо — второй
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Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший серебро в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе, сохранил лидерство в зачёте дистанционных гонок в Кубке мира. Победитель гонки норвежец Йоханнес Клебо поднялся с пятой на вторую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) — 304.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 246.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.
4. Алексей Червоткин (Россия) – 214.
5. Сергей Устюгов (Россия) — 212.
6. Иван Якимушкин (Россия) — 202.
7. Ийво Нисканен (Финляндия) – 166.
8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.
9. Артём Мальцев (Россия) — 159.
10. Пол Голберг (Норвегия) — 136...
13. Илья Семиков (Россия) — 122.
18. Денис Спицов (Россия) — 112…
36. Андрей Мельниченко (Россия) — 36...
38. Александр Терентьев (Россия) — 32…
41. Андрей Ларьков (Россия) — 31…
77. Александр Бессмертных (Россия) — 2.

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