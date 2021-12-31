Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Большунов — лидер, Клебо — второй

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший серебро в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе, сохранил лидерство в зачёте дистанционных гонок в Кубке мира. Победитель гонки норвежец Йоханнес Клебо поднялся с пятой на вторую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 304.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 246.

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.

4. Алексей Червоткин (Россия) – 214.

5. Сергей Устюгов (Россия) — 212.

6. Иван Якимушкин (Россия) — 202.

7. Ийво Нисканен (Финляндия) – 166.

8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.

9. Артём Мальцев (Россия) — 159.

10. Пол Голберг (Норвегия) — 136...

13. Илья Семиков (Россия) — 122.

18. Денис Спицов (Россия) — 112…

36. Андрей Мельниченко (Россия) — 36...

38. Александр Терентьев (Россия) — 32…

41. Андрей Ларьков (Россия) — 31…

77. Александр Бессмертных (Россия) — 2.