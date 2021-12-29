Эмиль Иверсен: хочется завтра купить литр выпивки и начать год с чистого листа

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен эмоционально прокомментировал неудачу в классической разделке на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски». Иверсен занял 59-е место, уступив лидеру более трёх минут.

«На ум сразу приходит: купить завтра литр выпивки в Tax free, начать год с чистого листа и с головной болью, а потом посмотрим. Я расстроен, нет ничего весёлого в такой неудаче. Я тень самого себя, к сожалению», — приводит слова Иверсена NRK.

Также Иверсен поделился причинами провального выступления в Ленцерхайде (Швейцария).

«Лыжи вообще не держали. И формы никакой тоже не было. При такой комбинации всё выглядит просто трагично. У меня нет ответов, почему всё так вышло. Просто гадство. Невесело тренироваться и упираться, если ничего не получается во время гонок. Всё было очень хорошо на тренировках, но когда бегу, то даже близко ничего не выходит. Остаётся только выбросить полотенце, уехать домой, назвав это туром. Отставание уже 4-5 минут… Это тяжело. Прошу прощения у всех, кто за меня болеет. Думаю ли я возвратиться домой? Да, есть такое желание. Не круто бегать гонки, когда из один из худших лыжников здесь. Пожалуй, лучше в такой ситуации поехать домой и заняться чем-то другим», — цитирует Иверсена TV2.