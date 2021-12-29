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Эмиль Иверсен допустил, что может отказаться от участия в Олимпиаде-2022

Эмиль Иверсен допустил, что может отказаться от участия в Олимпиаде-2022
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о своих планах на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«В моей нынешней форме речь идёт только о мытье посуды и обслуживании людей во время Олимпиады. Я, наверное, не поеду на Олимпиаду, если мне не разрешат выступить ни на одной из дистанций. Посмотрим. Мне нужно снова почувствовать скорость, тогда шансы появятся. А если нет, то я, конечно же, отдам место кому-то другому», — приводит слова Иверсена TV2.

Ранее на первом этапе «Тур де Ски» Иверсен не сумел отобраться в четвертьфиналы конькового спринта (стал 35-м в прологе) и занял 59-е место в классической разделке на 15 км.

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