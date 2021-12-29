Кобаяси выиграл первый этап «Турне четырёх трамплинов», Климов — 15-й

Японец Рёю Кобаяси одержал победу на первом этапе серии «Турне четырёх трамплинов» в Оберстдорфе (Германия). За прыжки на 128,5 и 141,0 м Кобаяси получил 302 балла. Второе и третье места заняли норвежцы Эгнер Гранеруд Хальвор и Роберт Юханссон.

Лучший из россиян Евгений Климов показал 15-й результат, Роман Трофимов стал 24-м. Данил Садреев и Илья Маньков не отобрались во вторую попытку.

Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне четырех трамплинов»

Первый этап. Оберстдорф, Германия

1. Рёю Кобаяси (Япония) – 302,0 (128,5 м + 141,0 м)

2. Эгнер Гранеруд Хальвор (Норвегия) – 299,2 (132,0 м + 133,0 м)

3. Роберт Юханссон (Норвегия) – 298,6 (135,5 м +131,0 м).

15. Евгений Климов (Россия) – 256,6 (122,0 м + 123,0 м)…

24. Роман Трофимов (Россия) – 234,1 (115,5 м +123,5 м)…

40. Данил Садреев (Россия) – 115,1 (116,5 м)

47. Илья Маньков (Россия) – 103,7 (111,5 м)