Рёте: у меня был план сидеть за Большуновым. Андоррец просто не знал, что не один такой

Трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал инцидент во время классической разделки на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Его подрезал лыжник из сборной Андорры Иринеу Эстеве Альтимирас, которому судьи позднее выписали жёлтую карточку. Столкновение произошло за спиной россиянина Александра Большунова.
Рёте в итоге финишировал 25-м. Гонку выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат у Большунова, третьим стал норвежец Пол Голберг.
«У меня был чёткий план. Я хотел сидеть за Большуновым. Сначала всё шло хорошо. Андоррец просто не знал, что он не один, кто хочет идти за Большуновым. Он подрезал меня, и гонка для меня закончилась. Испортил мне день. Это раздражает. На «Тур де Ски» для меня многое поставлено на карту, и я надеялся на хорошую позицию сегодня. Вместо этого я сильно отстал. Когда я лежал на снегу, то чувствовал, что потенциальная олимпийская путёвка ускользает от меня. Разговаривал ли я с ним? Он пытался извиниться, когда я догнал его. Могу сказать, что в следующем году он точно может не ждать от меня открытки на Рождество», — приводит слова Рёте Expressen.
- 29 декабря 2021
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