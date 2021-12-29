Фоссесхолм призналась, что ей стыдно после 59-го места в разделке на «Тур де Ски»

Лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм прокомментировала неудачное выступление в классической разделке на 10 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Фоссесхолм заняла 59-е место с отставанием от лидера более двух минут.

Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – россиянка Наталья Непряева.

«Это стыдно, плохо, грустно. Я ехала недостаточно быстро. Я была недостаточно хороша, и не знаю, почему. Думаю, сегодня во всём мире не нашлось бы спортсмена, который не победил бы меня», — приводит слова Фоссесхолм Aftonbladet.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.