Фоссесхолм призналась, что ей стыдно после 59-го места в разделке на «Тур де Ски»
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Лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм прокомментировала неудачное выступление в классической разделке на 10 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Фоссесхолм заняла 59-е место с отставанием от лидера более двух минут.
Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – россиянка Наталья Непряева.
«Это стыдно, плохо, грустно. Я ехала недостаточно быстро. Я была недостаточно хороша, и не знаю, почему. Думаю, сегодня во всём мире не нашлось бы спортсмена, который не победил бы меня», — приводит слова Фоссесхолм Aftonbladet.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.
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