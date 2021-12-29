Снявшаяся с «Тур де Ски» Юлия Ступак поздравила болельщиков с наступающим новым годом

Российская лыжница Юлия Ступак сообщила болельщикам о снятии с многодневки «Тур де Ски» и поздравила их с наступающим новым годом.

Ступак провела на «Тур де Ски» две гонки. В «разделке» классическим стилем она заняла седьмое место.

«Друзья, хочу сказать, что мой «Тур де Ски» закончен. Всё хорошо, так было запланировано изначально. Этот год был потрясающий! Благодаря вам и вашей поддержке мы добились многого. Не без трудностей конечно, но всегда с удовольствием и любовью к своему делу. Пусть новый год подарит всем ещё больше положительных эмоций. Самое главное верьте в чудеса и радуйтесь мелочам. Обнимаю и целую всех. Даже тех, кто будет писать гадости под этим постом», — написала Ступак на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».