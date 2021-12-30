Йоханнес Клебо может сойти с многодневки «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что может сойти с многодневки «Тур де Ски» до финального этапа — восхождения на гору Альпе Чермис.

«Честно говоря, мало задумываюсь над общим зачётом. Планирую только на ближайшую гонку и посмотрим, сколько я продержусь. Сейчас было важно провести здесь две хорошие гонки и уйти на выходной.

План А – дойти до Оберстдорфа, но всё будет зависеть от физического состояния. Я без колебаний сойду, если почувствую, что рискую тем, что произойдёт в феврале», – приводит слова Клебо VG.

Следующие гонки «Тур де Ски» — масс-старты свободным стилем – пройдут в Оберстдорфе (Германия) послезавтра, 31 декабря. Клебо лидерует в общем зачёте многодневки после двух гонок.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.