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Александр Большунов нашёл зубную щётку на шапке после разделки на «Тур де Ски»

Александр Большунов нашёл зубную щётку на шапке после разделки на «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Большунов во время интервью в микст-зоне после классической разделки на «Тур де Ски» обнаружил на шапке зубную щетку, которая зацепилась за очки. Посторонний предмет заметил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.

Романов: Саш, а что это у вас за штучка такая здесь красная?

Большунов: Не знаю.

Романов: Щётка зубная? На удачу?

Большунов: Ха-ха-ха, это в рюкзаке было! Вторая щётка! Нормально, сразу, чтобы зубы почистить.

Видео можно посмотреть на странице «Матч! Биатлон и лыжи» в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Большунов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке классическим стилем, уступив только финну Ийво Нисканену.

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