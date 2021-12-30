Александр Большунов нашёл зубную щётку на шапке после разделки на «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Большунов во время интервью в микст-зоне после классической разделки на «Тур де Ски» обнаружил на шапке зубную щетку, которая зацепилась за очки. Посторонний предмет заметил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.
Романов: Саш, а что это у вас за штучка такая здесь красная?
Большунов: Не знаю.
Романов: Щётка зубная? На удачу?
Большунов: Ха-ха-ха, это в рюкзаке было! Вторая щётка! Нормально, сразу, чтобы зубы почистить.
Видео можно посмотреть на странице «Матч! Биатлон и лыжи» в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Большунов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке классическим стилем, уступив только финну Ийво Нисканену.
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