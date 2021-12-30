Александр Большунов нашёл зубную щётку на шапке после разделки на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов во время интервью в микст-зоне после классической разделки на «Тур де Ски» обнаружил на шапке зубную щетку, которая зацепилась за очки. Посторонний предмет заметил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.

Романов: Саш, а что это у вас за штучка такая здесь красная?

Большунов: Не знаю.

Романов: Щётка зубная? На удачу?

Большунов: Ха-ха-ха, это в рюкзаке было! Вторая щётка! Нормально, сразу, чтобы зубы почистить.

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Большунов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке классическим стилем, уступив только финну Ийво Нисканену.