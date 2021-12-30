Йоханнес Клебо прокомментировал серебро Александра Большунова в разделке на «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал серебро лидера мужской сборной России Александра Большунова в разделке на первом этапе «Тур де Ски». Большунов проиграл лишь финну Ийво Нисканену, Клебо занял четвёртое место.

«Его никто никогда не списывал со счетов. Он идёт на третьем месте в общем зачёте Кубка мира. Он не слишком здорово начал сезон, но уже прибавил. Большунов показывает, что он хороший лыжник», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, завоёванное серебро позволило Большунову переместиться на первую позицию зачёта дистанционных гонок на Кубке мира. Он обошёл норвежца Симена Хегстада Крюгера.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.