Норвежский эксперт назвал причину проблем Александра Большунова на первых этапах КМ
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Эксперт норвежского издания NRK Торгейр Бьорн предположил, в чём, по его мнению, заключается причина проблем лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова на первых этапах Кубка мира в сезоне-2021/2022.
«У него более слабая тренировочная база в этом сезоне», — сказал эксперт.
Также Бьорн оценил серебряную медаль российского спортсмена, которую тот завоевал в гонке с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).
«Для него это была самая важная гонка нынешней зимой. Поэтому ему было важно хорошо пробежать на трассе на большой высоте над уровнем моря», — добавил он.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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