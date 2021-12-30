Норвежский эксперт назвал причину проблем Александра Большунова на первых этапах КМ

Эксперт норвежского издания NRK Торгейр Бьорн предположил, в чём, по его мнению, заключается причина проблем лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова на первых этапах Кубка мира в сезоне-2021/2022.

«У него более слабая тренировочная база в этом сезоне», — сказал эксперт.

Также Бьорн оценил серебряную медаль российского спортсмена, которую тот завоевал в гонке с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Для него это была самая важная гонка нынешней зимой. Поэтому ему было важно хорошо пробежать на трассе на большой высоте над уровнем моря», — добавил он.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.