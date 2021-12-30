В сборной Норвегии отреагировали на возможное снятие Йоханнеса Клебо с «Тур де Ски»

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал слова трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о том, что он может сняться с «Тур де Ски». Ранее Клебо заявил, что снимется с многодневки, если почувствует, что дальнейшее выступление нанесёт ущерб его результатам на Олимпиаде.
«Я ещё не беседовал с Йоханнесом после гонки. Но надеюсь, что он сможет побороться за звание абсолютного победителя. Пока он не болен или что-то в этом роде, наша цель — дойти до финиша», — приводит слова Бьервига норвежское издание Aftenposten.
После двух гонок на «Тур де Ски» Клебо возглавляет протокол. Лучший из россиян — Александр Большунов (4-е место) — уступает ему 44 секунды.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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