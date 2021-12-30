Тренер сборной России рассказал о состоянии Натальи Непряевой, у которой болело горло

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжницы национальной команды Натальи Непряевой.

Вчера, 29 декабря, у российской спортсменки разболелось горло. Несмотря на это, она смогла завоевать бронзовую медаль в индивидуальной гонке классическим ходом на первом этапе «Тур де Ски».

«По состоянию на утро ухудшения состояния Непряевой не наблюдается. Она чувствует себя нормально, и на сегодняшний момент продолжению её участия в «Тур де Ски» ничего не угрожает», — приводит слова Юрия Бородавко ТАСС.

Классическую разделку на 10 км выиграла финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон.

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