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Тренер сборной России прокомментировал инцидент со сломавшимся автобусом, который вёз лыжи

Тренер сборной России прокомментировал инцидент со сломавшимся автобусом, который вёз лыжи
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Данил Акимов рассказал об инциденте с автобусом сервисменов, который ранее сломался в Германии, из-за чего у некоторых лыжников национальной команды было всего по одной паре лыж.

«Машину сейчас должны забрать из сервиса, который находится в районе Мюнхена. Скорее всего, она будет у нас уже сегодня.

Да, там зависли лыжи только нашей группы. Но я не могу сказать, что наши лыжники вчера остались вообще без запасного инвентаря. 90 процентов лыж были в нашем распоряжении. Просто запасных на определённую погоду не было, поэтому сложившуюся ситуацию можно назвать небольшой неприятностью, из которой наши сервисмены вышли с честью», — цитирует Акимова ТАСС.

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