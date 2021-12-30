Тренер объяснил внезапное исчезновение Эвы Уревц на «Тур де Ски»

Стала известна причина внезапного исчезновения словенской лыжницы Эвы Уревц со старта четвертьфинального забега спринтерской гонки на «Тур де Ски».
В квалификации в Ленцерхайде Уревц стала 16-й, выбрала забег, но на старт не вышла. Места в полуфинале разыграли пять лыжниц.
Отсутствие спортсменки объяснил тренер сборной Словении Нейц Бродар.
«У неё ухудшилось самочувствие ещё в понедельник, но она всё же попробовала. Квалификация прошла отлично, но она очень устала. Поэтому мы решили, что ей лучше больше не стартовать.
Эва разочарована, но иногда приходится принимать непростые решения. Сезон длинный, и впереди самые важные гонки. Планируем, что она вернётся на соревнования Кубка мира во Франции после «Тур де Ски», — приводит слова Бродара Expressen.
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