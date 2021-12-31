«Тур де Ски»: расписание и время трансляций

Сегодня, 31 декабря, стартовал второй этап многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.



Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»

Второй этап. Оберстдорф, Германия

1 января

11:30 мск — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины («Матч ТВ»).

14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).



Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января

14:40 — масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль (Eurosport 1, программа «Матч ТВ» будет опубликована позже).

16:50 — масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль (Eurosport 1, программа «Матч ТВ» будет опубликована позже).



4 января

13:30 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, программа «Матч ТВ» будет опубликована позже).

17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, программа «Матч ТВ» будет опубликована позже).