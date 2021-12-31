«Тур де Ски»: расписание и время трансляций

Сегодня, 31 декабря, стартовал второй этап многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.
Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»
Второй этап. Оберстдорф, Германия
1 января
11:30 мск — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины («Матч ТВ»).
14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января
14:40 — масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль (Eurosport 1, программа «Матч ТВ» будет опубликована позже).
16:50 — масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль (Eurosport 1, программа «Матч ТВ» будет опубликована позже).
4 января
13:30 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, программа «Матч ТВ» будет опубликована позже).
17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, программа «Матч ТВ» будет опубликована позже).
- 31 декабря 2021
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