Иверсен: рано сдаваться. Я заслужил место на Олимпиаде и способен побороться за медали

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен передумал сниматься с «Тур де Ски» и отказываться от участия в Олимпиаде-2022.

Иверсен неудачно выступил в первых двух гонках лыжной многодневки: не сумел отобраться в четвертьфинал конькового спринта и занял 59-е место в классической разделке на 15 км, уступив лидеру более трёх минут.



«Я поговорил с тренером Эйриком Мюр Носсумом и выяснил, что нет причин не продолжать участие в «Тур де Ски». Это совершенно другая лыжная трасса в низине. Хорошая возможность получить отличный опыт.

Рано сдаваться. Я в олимпийской сборной. Это заслуженно, и в моих силах бороться за медали. У меня есть месяц. Чтобы расстроиться, нужно совсем немного времени. А вот снова поверить в свои силы нелегко», — приводит слова Нортуга VG.