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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, зачёт спринтов

Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Наталья Непряева вошла в топ-10
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Российская лыжница Наталья Непряева, выигравшая спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, поднялась на восьмое место в зачёте этой дисциплины в Кубке мира. Ранее она была 12-й.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 457.
2. Анамария Лампич (Словения) — 316.
3. Джессика Диггинс (США) — 251.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 231.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 211.
6. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 209.
7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 180.
8. Наталья Непряева (Россия) – 158.
9. Грета Лоран (Италия) — 126.
10. Рози Бреннан (США) — 121...
24. Юлия Ступак (Россия) – 68…
29. Татьяна Сорина (Россия) — 54...
45. Христина Мацокина (Россия) — 23…
54. Анастасия Фалеева (Россия) – 11…
68. Анна Грухвина (Россия) — 4.

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