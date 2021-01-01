Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Наталья Непряева вошла в топ-10

Российская лыжница Наталья Непряева, выигравшая спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, поднялась на восьмое место в зачёте этой дисциплины в Кубке мира. Ранее она была 12-й.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 457.

2. Анамария Лампич (Словения) — 316.

3. Джессика Диггинс (США) — 251.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 231.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 211.

6. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 209.

7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 180.

8. Наталья Непряева (Россия) – 158.

9. Грета Лоран (Италия) — 126.

10. Рози Бреннан (США) — 121...

24. Юлия Ступак (Россия) – 68…

29. Татьяна Сорина (Россия) — 54...

45. Христина Мацокина (Россия) — 23…

54. Анастасия Фалеева (Россия) – 11…

68. Анна Грухвина (Россия) — 4.