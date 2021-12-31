В свой 30-летний юбилей Глеб Ретивых поздравил всех с Новым годом с гонки «Тур де Ски»
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Российский лыжник, неоднократный призёр чемпионатов мира в спринтерских гонках Глеб Ретивых опубликовал 30 декабря, в день своего 30-летия в своём «инстаграме» поздравление с новым годом с лыжной гонки «Тур де Ски».
«30 декабря — 30 лет. Традиционное фото с «Тур де Ски». Хочу поздравить Всех с Наступающим Новым годом», — написал Ретивых.
Ретивых не сумел выйти в финал первой гонки многодневки «Тур де Ски» спринта свободным стилем. В своем полуфинале Ретивых стал 56-м отстав от лидера норвежца Йоханнес Клебо на 4,61 секунды.
В гонке с общего старта свободным стилем в Оберстдорфе (Германия), на третьей гонке многодневки «Тур де Ски» на 15 км Глеб стартует под 69-м номером. Гонка начнётся сегодня, 31 декабря, в 17:25 по московскому времени.
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