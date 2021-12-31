Шведская лыжница Анна Дювик отобралась на Олимпиаду и снялась с «Тур де Ски»

Анна Дювик стала 14-й шведской лыжницей, отобранной для участия в Олимпийских играх в Пекине. После этого спортсменка решила сняться с многодневки «Тур де Ски».
Дювик обеспечила себе путёвку в Пекин после того, как стала единственной представительницей Швеции, пробившейся в финал женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ленцерхайде (Швейцария), который является частью многодневки «Тур де Ски».
«Я заплакала, как ребенок, после того, как получила это сообщение», — эмоционально прокомментировала Дювик новость в своём «инстаграмме».
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Шведского олимпийского комитета, на Олимпийских играх в Пекине Анна Дювик сможет выступить в спринте и в эстафете.
«Я очень горжусь. Для меня очень важно попасть на Олимпиаду в составе такой сильной женской команды, какая сейчас есть у Швеции», — отметила спортсменка.
Дювик, которой в канун Нового года исполнилось 27 лет, финишировала на двенадцатом месте в спринте на Олимпиаде 2018 года. Если четыре года назад спринт проводился в классическом стиле, то в Китае стиль будет уже вольным.
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