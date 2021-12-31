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Елена Вяльбе резко отреагировала на вопрос о возможной отмене Олимпиады-2022 в Пекине

Елена Вяльбе резко отреагировала на вопрос о возможной отмене Олимпиады-2022 в Пекине
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе резко отреагировала на вопрос о возможной отмене зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ранее стало известно об отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Канаде.

«Мы готовимся к Олимпийским играм и не думаем, что там отменят, что ещё сделают. Китай сказал, что будет проводить Олимпиаду, всё! Не хочу больше на эту тему разговаривать, нам и без этого есть чем заняться, чем думать о всякой хренотени. 11 января будет президиум, на котором будет объявлен весь список ребят, которые отобрались на Игры», — приводит слова Вяльбе Metaratings.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

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