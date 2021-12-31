Вероника Степанова прокомментировала пропуск масс-старта на втором этапе «Тур де Ски»
Поделиться
Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала пропуск масс-старта в Оберстдорфе (Германия) на втором этапе «Тур де Ски», который состоится сегодня, 31 декабря. Степанова пропускает «Тур де Ски» из-за пищевого отравления, полученного перед стартом многодневки.
«Второй раз в этом году в Оберстдорфе — и второй раз не бегу. Завтра буду зрителем, буду внимать и учиться — опыта масс-тартов на таком уровне у меня пока нет. Спуски здесь коварные, надо сказать. И гонки в плюс 15 — это, конечно, своеобразные лыжи», — написала Вероника в «Инстаграме», прикрепив текст к своим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вероники Степановой.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
07:46
-
07:35
-
06:50
-
06:16
- 30 декабря 2021
-
21:35
-
21:16
-
20:50
-
20:26
-
20:18
-
20:00
-
19:56
-
15:16
-
13:17
-
12:32
-
12:28
-
12:04
-
11:32
-
10:14
-
10:08
-
09:56
-
09:52
-
09:44
-
08:12
-
00:58
-
00:39
-
00:17
- 29 декабря 2021
-
23:31
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
21:57
-
20:51
-
20:46
Партнерский контент