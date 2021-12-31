Вероника Степанова прокомментировала пропуск масс-старта на втором этапе «Тур де Ски»

Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала пропуск масс-старта в Оберстдорфе (Германия) на втором этапе «Тур де Ски», который состоится сегодня, 31 декабря. Степанова пропускает «Тур де Ски» из-за пищевого отравления, полученного перед стартом многодневки.

«Второй раз в этом году в Оберстдорфе — и второй раз не бегу. Завтра буду зрителем, буду внимать и учиться — опыта масс-тартов на таком уровне у меня пока нет. Спуски здесь коварные, надо сказать. И гонки в плюс 15 — это, конечно, своеобразные лыжи», — написала Вероника в «Инстаграме», прикрепив текст к своим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вероники Степановой.

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