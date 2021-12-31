Йоханнес Клебо: Александр Большунов контролирует всё, что касается лыжных гонок
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поделился мнением о чемпионе мира 2021 года в скиатлоне россиянине Александре Большунове. В межсезонье-2021 Большунов перенёс операцию на челюсти.
«Забавно слышать, как они говорят обо всём этом, что он (Большунов. — Прим. «Чемпионата») неудачно провёл предсезонную подготовку. Но всё-таки он идёт на третьем месте в общем зачёте Кубка мира. Он уже здесь и контролирует всё, что касается лыжных гонок», — приводит слова Клебо норвежское издание Nettavisen.
Напомним, Большунов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на первом этапе «Тур де Ски», уступив лишь финну Ийво Нисканену, Клебо стал четвёртым.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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