Йоханнес Клебо предположил, как Большунов выступит в масс-старте на 2-м этапе «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поделился мнением о шансах чемпиона мира 2021 года в скиатлоне россиянина Александра Большунова в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски». Гонка пройдёт сегодня, 31 декабря.

«Никогда нельзя списывать со счетов Большунова. Если он соберёт всё воедино, то сможет бежать ужасно быстро», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Всего на старт выйдут 80 лыжников. Среди них девять россиян. Пятый номер получил Большунов, шестой – Иван Якимушкин, девятый — Александр Терентьев, 10-й — Денис Спицов. Артём Мальцев выступит под 15-м номером, Илья Семиков – под 16-м, Алексей Червоткин – под 17-м, Андрей Мельниченко – под 22-м, Глеб Ретивых – под 69-м.

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