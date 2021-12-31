Кершоу объяснил, почему Большунов не смог конкурировать с Клебо в 1-м спринте «Тур де Ски»

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу рассказал, почему россиянин Александр Большунов не смог составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клебо в спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Клебо стал победителем гонки, а Большунов завершил борьбу на стадии четвертьфинала.

«Спринтерская трасса в Ленцерхайде состояла из двух кругов. Это среднегорье, и многие сильнейшие лыжники готовятся на большой высоте, потому что в таких условиях пройдёт Олимпиада. Профиль трассы равнинный, но есть торчок и длинный спуск. Если ты не смог набрать скорость в начале спуска, всё пропало. Потом поворот и новый круг. И на втором круге у многих возникали проблемы. Это среднегорье, где приходится куда активнее потреблять воздух. И если ты чуть уснул… На этой трассе легко уснуть, и мы это видели. Не могу сказать, что Большунов прямо уснул на трассе, но он совершил маленькую ошибку, не успев набрать нужную скорость.



Клебо всё время отсиживался сзади, особенно на первом круге, и планировал свою атаку. Йоханнес мог делать буквально всё, он на голову сильнее любого. Он делал два-три мощнейших отталкивания в начале спуска и за счёт этого развивал гораздо более высокую скорость. Мне писали: «У Клебо просто феноменальные лыжи, гораздо лучше всех. Это же нечестно». Да, лыжи у него были очень хороши, но это не то, за счёт чего он победил. Йоханнес лучше отрабатывал на лыжах, он развивал более высокую скорость на спусках, занимал чёткую позицию. Те, кто хочет научиться идеальному прохождению спринта, могут посмотреть эту гонку. В техническом и тактическом планах лучше пройти невозможно», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.