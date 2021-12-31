Кершоу: Большунов остаётся фаворитом «Тур де Ски», он зверь Валь-ди-Фьемме

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу предположил, что россиянин Александр Большунов, занимающий четвёртое место в общем зачёте «Тур де Ски», по-прежнему является главным фаворитом на итоговую победу.

«Мне было интересно, выступит ли Большунов на «Тур де Ски». Пойти за третьей победой – это, конечно, логичное решение, хотя для меня было странно, что он перед этим выступал в Дрездене. В Ленцерхайде у него была маленькая тактическая ошибка в четвертьфинале спринта, но он был 11-м в коротком прологе. Это огромный шаг вперёд по сравнению с тем, что мы видели в первой части сезона. И то, как он прошёл классическую разделку, — это абсолютно прекрасное выступление. Серебро — награда ему за такую красивую классическую технику.



Сейчас Большунов — фаворит «Тур де Ски». Знаю, что Клебо лидирует с запасом за счёт бонусных секунд. Он, кстати, тоже отлично прошёл 15-километровку, став четвёртым. Но Большунов — это просто невероятный зверь, когда дело доходит до крутой горы. Он зверь Валь-ди-Фьемме. Всё равно он фаворит в борьбе за победу в «Туре». Не очевидный фаворит, борьба в любом случае будет напряжённая. Но если отставание Александра не будет слишком большим перед последним этапом, все понимают, что он способен там расправиться с Йоханнесом», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.