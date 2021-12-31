Норвежский журналист: Александр Большунов сильно изменился. Это кажется загадкой

Журналист норвежского издания Nettavisen Симен Лённинг поделился мнением о лидере мужской сборной России по лыжным гонкам Александре Большунове. По мнению журналиста, Большунов сильно изменился в сезоне-2021/2022.

«Русская звезда блестяще выступала прошлой зимой. Он брал медали на Кубке мира и завоевал Кубок мира по итогам сезона. Однако в этом сезоне Большунов серьёзно изменился. Многим это кажется загадкой.

«Тур де Ски» пока что не оправдывает надежды русских с прицелом на Олимпиаду. На первом этапе Большунова рано выбили в прологе спринта, хотя на втором этапе он отыгрался и занял второе место в 15-километровой гонке», — отмечается в материале журналиста на сайте издания.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.