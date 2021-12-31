Кершоу: Пеллегрино деклассировали. Работа с российскими лыжниками совершенно не окупается

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу оценил выступление Федерико Пеллегрино на «Тур де Ски». Итальянский лыжник готовился к сезону вместе со сборной России. В общем зачёте «Тур де Ски» Пеллегрино занимает восьмое место.



«Пеллегрино, де Фабиани и ещё пара итальянцев пошли на серьёзные перемены, решив в этом году поработать с группой россиян под руководством тренера Крамера. То есть они выступают за разные страны, но это одна команда. И похоже, что Пеллегрино за это поплатился. Но если ему кажется, что это необходимый шаг… Ему за 30 лет, у него за плечами великолепные достижения, победа на чемпионате мира, медаль Олимпийских игр.



В Ленцерхайде всё было идеально для Пеллегрино — свободный стиль, среднегорье. Но, судя по всему, работая с россиянами, он превысил свой лимит и просто устал. Он не показывает то, что должен показывать. Можно вспомнить спринт в Давосе, где тоже всё было создано для него, — у него там был провал. В Ленцерхайде очень короткая трасса. Федерико смог дойти до финала, и мне казалось, что он хорошо выглядит в четвертьфинале и полуфинале. Но в финале его деклассировали. Он был не просто пятым, а пятым с большим отставанием. Это в какой-то степени удивительно.



Думаю, тренировки в группе Крамера с Устюговым и другими большими парнями, которые, как все знают, работают в поте лица, стали для него откровением. Он не привык к постоянному соперничеству, ежедневной работе на максимуме, и отсюда эта накопленная усталость. Мне кажется, он выступает на фоне усталости. Интересно посмотреть, к чему это приведёт на Олимпиаде, которая является его однозначной целью номер один. Коньковый спринт на высокогорье — он чувствует, что это его шанс. Посмотрим, окупятся ли там старания. Пока они совершенно не окупаются», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.