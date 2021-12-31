Вероника Степанова объяснила, зачем проводят этап «Тур де Ски» в Оберстдорфе при +15° C

Лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, почему, по её мнению, в Оберстдорфе (Германия) проводят лыжные гонки в не слишком подходящих для этого условиях.

«Спрашивают, почему гонки Кубка мира проводятся в Оберстдорфе, при температуре плюс 15 и на весьма своеобразном снежном покрытии. Долина Альгау — место, куда съезжается отпраздновать Новый год народ со всей Германии, дороги забиты, гостиницы тоже. «Бизнес-идея» проводить этап «Тур де Ски» здесь и сейчас именно в том, чтобы дать возможность отдыхающим не просто пить пиво, а делать это, наблюдая на трибунах за лыжными гонками.

В биатлоне это отлично работает, в лыжах так себе даже в нормальное время. В этом году помешал ковид, зрителей не будет. Но и переносить соревнования никто не станет: телеканалы заплатили за права, сотни людей готовились к проведению соревнований именно здесь, любой перенос — финансовые потери. Поэтому шоу состоится в любую погоду и именно здесь. Телевидение платит — телевидение решает», — написала Степанова в своём «инстаграме».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.



