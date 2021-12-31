Чемпион мира из Канады оценил решение Юлии Ступак сняться с «Тур де Ски»

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал решение россиянки Юлии Ступак сняться с многодневки «Тур де Ски».

«Некоторые удивились, что Ступак стала седьмой в индивидуальной гонке классикой. Она выдала отличную гонку. Да, ей немного повезло, что по пути попалась Эбба Андерссон. Однако надо держать этот темп, недостаточно просто дождаться сильного партнёра.



Юлия сразу после гонки снялась с «Тура», переключив внимание на Олимпийские игры. Подобные ситуации — это привычное явление для олимпийского сезона. Пара гонок на большой высоте, тренировки, а дальше всего 35 дней до Олимпиады. Конечно, лыжники не могут не думать о Пекине.



Смотрите, что происходит в мире — коронавирусное бедствие. Горнолыжница Шиффрин только что подхватила ковид. А с положительным тестом ты никуда не можешь поехать, выбываешь на две-три недели. Когда остаётся 35 дней до Олимпиады, это огромнейший фактор. Поэтому спортсмены однозначно об этом думают», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.