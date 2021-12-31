Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Чемпион мира из Канады оценил решение Юлии Ступак сняться с «Тур де Ски»

Чемпион мира из Канады оценил решение Юлии Ступак сняться с «Тур де Ски»
Комментарии

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал решение россиянки Юлии Ступак сняться с многодневки «Тур де Ски».

«Некоторые удивились, что Ступак стала седьмой в индивидуальной гонке классикой. Она выдала отличную гонку. Да, ей немного повезло, что по пути попалась Эбба Андерссон. Однако надо держать этот темп, недостаточно просто дождаться сильного партнёра.

Юлия сразу после гонки снялась с «Тура», переключив внимание на Олимпийские игры. Подобные ситуации — это привычное явление для олимпийского сезона. Пара гонок на большой высоте, тренировки, а дальше всего 35 дней до Олимпиады. Конечно, лыжники не могут не думать о Пекине.

Смотрите, что происходит в мире — коронавирусное бедствие. Горнолыжница Шиффрин только что подхватила ковид. А с положительным тестом ты никуда не можешь поехать, выбываешь на две-три недели. Когда остаётся 35 дней до Олимпиады, это огромнейший фактор. Поэтому спортсмены однозначно об этом думают», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Новость по теме
Кершоу объяснил, почему Большунов не смог конкурировать с Клебо в 1-м спринте «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021