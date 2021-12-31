Тренер сборной России: трудно говорить о самочувствии Саши Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об ожиданиях в преддверии мужского и женского масс-стартов на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

«На завтраке аппетит у всех хороший! Трудно говорить про самочувствие Саши Большунова, он прошёл все восстановительные мероприятия после предыдущего старта. Все понимают, что это многодневка, здесь нелегко. Нужно настраиваться на каждую гонку и не терять концентрации, чтобы быть максимально готовым к каждой гонке.

Настраиваемся ли на золото? Могу точно сказать, что все настраиваются на борьбу», — приводит слова Юрия Бородавко «Спорт-экспресс».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.