Тренер сборной России: трудно говорить о самочувствии Саши Большунова
Поделиться
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об ожиданиях в преддверии мужского и женского масс-стартов на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«На завтраке аппетит у всех хороший! Трудно говорить про самочувствие Саши Большунова, он прошёл все восстановительные мероприятия после предыдущего старта. Все понимают, что это многодневка, здесь нелегко. Нужно настраиваться на каждую гонку и не терять концентрации, чтобы быть максимально готовым к каждой гонке.
Настраиваемся ли на золото? Могу точно сказать, что все настраиваются на борьбу», — приводит слова Юрия Бородавко «Спорт-экспресс».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
13:43
-
13:37
-
13:36
-
12:41
-
12:36
-
12:30
-
12:17
-
12:14
-
12:02
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:12
-
09:00
-
07:46
-
07:35
-
06:50
-
06:16
- 30 декабря 2021
-
21:35
-
21:16
-
20:50
-
20:26
-
20:18
-
20:00
-
19:56
-
15:16
-
13:17
-
12:32
-
12:28
-
12:04
-
11:32
-
10:14
-
10:08
-
09:56
Партнерский контент