Кершоу: смотрел на Непряеву и думал: «Вау. Очень хорошо идёт»

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал выступление Натальи Непряевой в разделке на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Российская лыжница завоевала бронзу.
«Непряева выглядела великолепно, особенно в даблполинге. Показалось, что она наконец-то вернула себе даблполинг лучших времён. В начале сезона Наталья выглядела тяжеловесно, не была похожа на себя. Она ведь обычно шла очень сильно в прошлые сезоны, особенно на равнинах, катаясь классическим ходом. Ей этого в нынешнем сезоне не хватало.
Это то, что мне больше всего бросилось в глаза, когда я смотрел на Непряеву. Думаю про себя: «Вау. Хорошо. Даблполинг, отталкивание, прокат. Очень хорошо идёт. Она настроена на многое, идёт прекрасно». И она попала на подиум. Нельзя попасть на подиум, не проведя отличную гонку. Да, Наталья смотрелась хорошо», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
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