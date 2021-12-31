Глеб Ретивых рассказал о праздновании дня рождения на «Тур де Ски»
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Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, какие ощущения испытывает, принимая участие в соревнованиях в свой день рождения. Вчера, 30 декабря, ему исполнилось 30 лет.
«В свой 30-й день рождения нормально себя ощущаю, возраст не чувствуется. Встречать день рождения на работе, на «Тур де Ски», мне не впервой. За последние десять лет я раза два всего встречал праздник дома. Ребята поздравляют, как обычно. Думаю, вечером поедим тортик, попьём чаю», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 31 декабря, на лыжной многодневке «Тур де Ски» стартует второй этап. В масс-старте в Оберстдорфе (Германия) Ретивых стартует под 69-м номером. В общем зачёте «Тур де Ски» Ретивых идёт 50-м. Многодневка завершится 4 января.
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