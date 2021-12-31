Вероника Степанова, которая отравилась перед «Тур де Ски», рассказала о своём состоянии

Лыжница сборной России Вероника Степанова, которая отравилась незадолго до старта «Тур де Ски», рассказала о своём состоянии.

«Сейчас моё состояние лучше. Я провела утреннюю тренировку на лыжах. Но опробовать трассу в этот раз не получится. Спуски в Оберстдорфе очень серьёзные, бывают и обидные падения, и травмы, как на чемпионате мира год назад. Надеюсь, в этот раз всё обойдётся. Состояние трассы примерно такое же, как и на чемпионате мира. Надеюсь, организаторы будут солить трассу, и она будет достаточно жёсткой. Хорошо, что не вышло солнце. Это на руку лыжникам.

Готовиться к Олимпиаде будем где-то в горах, сейчас решается вопрос, где именно. Главное — там, где есть снег», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.