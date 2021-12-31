«С днём рождения, моя любовь». Жена Александра Большунова показала фотографии со свадьбы
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Российская лыжница Анна Жеребятьева, являющаяся супругой Александра Большунова, в своём «инстаграме» поздравила мужа с днём рождения. Сегодня, 31 декабря, ему исполняется 25 лет.
«С днём рождения, моя любовь», — написала Анна.
Супруга Большунова также разместила их свадебные фото.
После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.
Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».
Новость по темеDaily Skier: спорт — лотерея, если ты не Александр Большунов
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