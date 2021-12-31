Ретивых объяснил, почему не смог попасть в топ-30 масс-старта на «Тур де Ски»

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал результат масс-старта на втором этапе «Тур де Ски». Россиянин занял лишь 31-е место, победителем стал норвежец Йоханнес Клебо.



«Сегодня по самочувствию одна из самых хороших гонок для меня. Единственное, с дальнего стартового номера по сегодняшней трассе было тяжело выбираться. Я только на третьем круге начал выбираться, когда пошла «раздача». На последнем круге мы вместе с партнёрами по сборной ехали. Обидно, что никто не подсказал, что можно в топ-30 заехать, можно было ещё человек пять-шесть впереди обогнать.



Трассу пересолили. Если бы нас пустили на разминку, то было бы получше, мы бы чуть подразбили трассу. А так был сильный лёд. Но радует, что сегодня не было падений на спуске. Хорошо, что обошлось без травм, что все живы-здоровы, потому что многие перед стартом переживали», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».