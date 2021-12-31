У Большунова сломались крепления лыж по ходу гонки

Российский лыжник Александр Большунов высказался о выступлении в масс-старте на втором этапе многодневки «Тур де Ски». Россиянин занял второе место, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо. Большунов сообщил о проблемах, которые у него возникли по ходу гонки.



«Я не считаю годы, потому что всегда буду молодым.



Сильная сторона Клебо — это его финиш. Ему главное было доехать до финиша, не отстать, вот он и показал свои способности.



Единственный минус сегодня: немного крепления подвели. Уже на первом круге подпятники сломались. Все спуски проходить было очень сложно. Когда они сломаны, проходить их вдвое тяжелее.



Сегодня с утра пришла мысль, что нужно на 10-м километре сделать протяжку», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».