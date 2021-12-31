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Олимпийский чемпион рассказал, при каком условии Большунов мог обойти Клебо в масс-старте

Олимпийский чемпион рассказал, при каком условии Большунов мог обойти Клебо в масс-старте
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Олимпийский чемпион Евгений Дементьев прокомментировал выступление Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Российский лыжник в свой день рождения завоевал серебро. Золото выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

«Александр решает свою задачу по набору формы, пытаясь прийти к своему прошлогоднему состоянию. Поэтому это определённого рода успех. Трасса скоростная, на ней очень сложно убежать. Хотя Александр показал очень хорошую скорость. Таким спортсменам, как Клебо, очень легко удержаться на жёсткой трассе. Если бы она была тяжелее, Большунов завершил бы гонку на первом месте. Но это не показатель. Готовность разная.

«Тур де Ски» — не ключевое соревнование. Все держат в уме другой старт. Но многодневка ещё не закончена. Здесь всякое бывает. Да, Клебо очень силён. Тем более остался спринт, где он один из главных фаворитов. Там Йоханнес наберёт достаточно много секунд, которые потом будет сложно отыграть. Будем смотреть», — цитирует Дементьева «Спорт-экспресс».

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