Всех шведских лыжников поместили на карантин. Сборная России проживает в той же гостинице

Все члены сборной Швеции по лыжным гонкам после сегодняшних соревнований отправляются на карантин, сообщает Expressen.se. Пока причин для беспокойства у шведов нет.
Причиной помещения на карантин стал положительный тест на коронавирус одного из сотрудников телеканала NRK, который проживал в том же отеле, что и шведы. При этом, судя по всему, у шведов пока случаев заражения коронавирусом выявлено не было.
Отметим, что сборная России проживает в той же гостинице. Но пока об особых мерах в отношении россиян ничего не сообщалось.
В настоящее время лыжники участвуют в престижной многодневке «Тур де Ски». Соревнования будут проходить на территории четырёх стран и завершатся уже в январе 2021 года. При этом многие спортсмены опасаются заражения коронавирусом, учитывая скорый старт Олимпийских игр в Пекине (Китай).
- 31 декабря 2021
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