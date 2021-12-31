Тренер сборной России прокомментировал поломку креплений лыж у Большунова в масс-старте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал поломку креплений лыж у Александра Большунова в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски». Большунов, который завоевал серебро в этой гонке, сообщил, что у него ещё на первом круге сломались крепления.
«Второе место — это всё равно достойный результат. Проблема была в том, что у Александра на первом круге сломались крепления, лыжи были не такими управляемыми на спуске, поэтому он испытывал дискомфорт. На спуске было очень жёстко: скорее всего, он выбил крепление пятки, из-за чего не удавалось ему жёстко контролировать лыжу.
На мой взгляд, у ребят были проблемы с лыжами, не все ими были довольны. Может, кто-то не смог приспособиться к ледянистой трассе, требовалось определённое умение проходить спуски. Лыжи должны были держать на поворотах», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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