Тренер сборной России прокомментировал поломку креплений лыж у Большунова в масс-старте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал поломку креплений лыж у Александра Большунова в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски». Большунов, который завоевал серебро в этой гонке, сообщил, что у него ещё на первом круге сломались крепления.

«Второе место — это всё равно достойный результат. Проблема была в том, что у Александра на первом круге сломались крепления, лыжи были не такими управляемыми на спуске, поэтому он испытывал дискомфорт. На спуске было очень жёстко: скорее всего, он выбил крепление пятки, из-за чего не удавалось ему жёстко контролировать лыжу.

На мой взгляд, у ребят были проблемы с лыжами, не все ими были довольны. Может, кто-то не смог приспособиться к ледянистой трассе, требовалось определённое умение проходить спуски. Лыжи должны были держать на поворотах», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.