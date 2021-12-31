Большунов едва не врезался в заграждение на спуске. У него были сломаны крепления

Российский лыжник Александр Большунов едва не врезался в заграждение во время масс-старта на этапе «Тур де Ски». Россиянин после гонки рассказал, что у него были проблемы с креплениями.
На инцидент эмоционально отреагировал во время трансляции лыжник Александр Легков, который комментировал соревнования.
«Почти! Кое-как он прошёл. Видите, как сложно. Прямо его вынесло к забору. Слава богу, что ничего не случилось. Но этот спуск очень опасный», — сказал Легков.
Напомним, Большунов занял второе место в масс-старте. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо.
Бронзу завоевал другой норвежец Сьюр Рёте. Россиянин Иван Якимушкин замкнул первую десятку. Денис Спицов стал 11-м, Андрей Мельниченко — 18-м, Алексей Червоткин — 23-м, Глеб Ретивых — 31-м, Илья Семиков — 32-м, Александр Терентьев — 44-м, Артём Мальцев — 46-м.
- 31 декабря 2021
-
17:22
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:28
-
16:26
-
16:14
-
16:07
-
15:57
-
15:55
-
15:54
-
15:52
-
15:47
-
15:47
-
15:41
-
15:36
-
15:28
-
15:20
-
14:56
-
14:56
-
13:43
-
13:37
-
13:36
-
12:41
-
12:36
-
12:30
-
12:17
-
12:14
-
12:02
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:12
-
09:00