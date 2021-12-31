Большунов едва не врезался в заграждение на спуске. У него были сломаны крепления

Российский лыжник Александр Большунов едва не врезался в заграждение во время масс-старта на этапе «Тур де Ски». Россиянин после гонки рассказал, что у него были проблемы с креплениями.

На инцидент эмоционально отреагировал во время трансляции лыжник Александр Легков, который комментировал соревнования.

«Почти! Кое-как он прошёл. Видите, как сложно. Прямо его вынесло к забору. Слава богу, что ничего не случилось. Но этот спуск очень опасный», — сказал Легков.



Напомним, Большунов занял второе место в масс-старте. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо.

Бронзу завоевал другой норвежец Сьюр Рёте. Россиянин Иван Якимушкин замкнул первую десятку. Денис Спицов стал 11-м, Андрей Мельниченко — 18-м, Алексей Червоткин — 23-м, Глеб Ретивых — 31-м, Илья Семиков — 32-м, Александр Терентьев — 44-м, Артём Мальцев — 46-м.