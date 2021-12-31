Йоханнес Клебо прокомментировал победу в коньковом масс-старте на «Тур де Ски»

Лидер «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в гонке с общего старта на 15 км коньковым ходом на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия).

«Хорошая гонка. Спуски таили в себе опасность, потому что там было много льда. Но, думаю, все сохраняли осторожность, и в итоге всё прошло хорошо. Для меня этот день выдался отличным. Приятно вернуться в Оберстдорф. Конечно, я рад вновь видеть солнце на небе после пасмурных дней. В целом условия были неплохие, пусть на трассе и было много льда. Хороший день в Оберстдорфе», — сказал Клебо в интервью FIS.

Серебряным призёром конькового масс-старта стал россиянин Александр Большунов. Бронзу завоевал ещё один норвежец Сьюр Рёте.