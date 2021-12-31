Рёте: Большунов стал задавать высокий темп, и я просто старался удержаться до финиша

Бронзовый призёр конькового масс-старта «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал своё выступление в гонке.

«Очень приятно попасть на подиум. Сегодняшняя гонка стала для нас большим вызовом. На разминке мы видели, что трасса сильно обледенела. Не было понятно, как мы будем здесь соревноваться. Однако гонка началась, и каких-то вопросов по подготовке трассы не было. Организаторы смогли создать идеальные условия. Я очень доволен своим результатом, лыжами, физической формой, подиумом — всем-всем-всем.



На первых кругах я лишь пытался избежать падений, поломки палки и так далее. На третьем круге Большунов стал задавать высокий темп, и я просто старался удержаться до финиша. Что касается спринтерских разборок, у меня к тому моменту были сильно уставшие ноги. Я рад, что попал на подиум. Доволен, что впервые в сезоне получу медаль.



Завтрашний спринт — это, конечно, не моя любимая гонка. Но постараюсь показать свой максимум в Валь-ди-Фьемме. Предвкушаю поездку в Италию. Скрещу пальцы, чтобы солнце и хорошая погода нас не покидали», — сказал Рёте в интервью FIS.