Карлссон упала в борьбе с Сориной в масс-старте «Тур де Ски», россиянка сломала палку

Шведская лыжница Фрида Карлссон упала после борьбы с Татьяной Сориной на трассе конькового масс-старта на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). В результате инцидента Сорина сломала палку и долго не могла её заменить.

Спортсменки столкнулись во время прохождения поворота на стадионе, где одновременно оказались многие лыжницы. Представительницы Швеции и России шли в лидирующей группе.

В итоге коньковый масс-старт выиграла американка Джессика Диггинс. Второе место заняла Карлссен. Бронзовым призёром, несмотря на сломанную палку, стала Сорина. Места на пьедестале лыжницы распределили уже на финишной прямой. Все три участницы завершили гонку в течение одной секунды.

Завтра, 1 января 2022 года, там же, в Оберстдорфе, состоятся спринтерские гонки.